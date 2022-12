Les tarifs des transports en commun de Séoul augmenteront en avril 2023

Photo : YONHAP News

Les tarifs des transports publics séouliens augmenteront de 300 wons, soit environ 22 centimes d’euro, en avril prochain. Il s'agit de leur première hausse depuis sept ans et demi.En effet la dernière augmentation date de 2015, où un ticket de métro et un billet de bus ont évolué respectivement de 200 et de 150 wons, pour s'établir à 1 250 et 1 200 wons, des sommes correspondantes chacune à 92 centimes et 89 centimes d’euro. Et avec la nouvelle hausse, ils seront respectivement de 1 550 et 1 500 wons, soit 1,15 et 1,12 euros.La ville de Séoul a expliqué ce relèvement par la suppression annoncée des subventions gouvernementales qui comblaient un déficit exorbitant notamment provoquée par l'exploitation gratuite, qui est d'ailleurs légale, des personnes âgées de 65 ans et plus.La municipalité a donc décidé d'effectuer une hausse, qui sera pourtant limitée pour en tempérer l'impact sur la vie des citoyens. Elle sera ainsi de 300 wons, la somme représentant 70 à 75 % du frais réel. Elle a également annoncé continuer d'améliorer la gestion et d'augmenter le soutien financier municipal dans ce domaine.Pour mener à bien la revalorisation de ces tarifs, la ville organisera des consultations avec les collectivités locales avoisinantes qui participent avec la capitale au système de rabais du tarif intégré.Cette année, le déficit pour le métro a atteint 1 200 milliards de wons, soit environ 887 millions d'euros, alors que les pertes pour le secteur des bus a affiché 660 milliards de wons, soit un peu plus de 487 millions d'euros. De plus, Séoul a besoin d'un budget supplémentaire pour renouveler des équipements de son métro dont le taux de vieillissement a atteint 66,2 % et remplacer des bus existants par des véhicules écologiques.