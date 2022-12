Le gouvernement adopte un nouvel amendement soutenant les semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a adopté hier « l'amendement de loi relative aux industries stratégiques de pointe nationales ». Lors de la séance plénière tenue hier, 200 élus ont participé au vote, avec 184 pour, quatre contre et 12 abstentions.Le texte également appelé la loi spéciale sur les semi-conducteurs fixe à 15 jours, contre 30 actuellement, le délai nécessaire à l'autorisation de la construction et de la gestion des pôles spécialisés en puce ou d'autres industries stratégiques. Et une fois 60 jours passés après le dépôt de la demande, celle-ci sera considérée comme approuvée.Grâce à cet amendement, des organismes paragouvernementaux et des entreprises publiques bénéficieront de l'exemption de l'étude de faisabilité préalable. La compagnie nationale d’électricité (Kepco) pourra ainsi demander cette dispense pour créer une zone industrielle dédiée aux semi-conducteurs.De nombreuses facultés de technologie ainsi que des lycées professionnels participeront à la formation des ressources humaines du secteur.Pour rappel, un autre projet d'amendement élaboré pour booster le domaine des puces a déjà été adopté la semaine dernière. Il s'agit de la loi révisée sur les avantages fiscaux, approuvée le 23 décembre à l'Hémicycle. Les grandes entreprises investissant dans les équipements des semi-conducteurs pourront bénéficier d’un dégrèvement d’impôts de 8 %, contre 6 actuellement.