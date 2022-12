Le milieu sportif n'échappe pas à l'escroquerie sur les services militaires

Photo : KBS News

La tricherie sur les services militaires refait surface en Corée du Sud suite à une récente enquête sur des personnes soupçonnées de cette infraction.Plus de dix jeunes sud-Coréens, dont des sportifs professionnels, auraient eu recours à des moyens illégaux pour être dispensés de servir sous les drapeaux. Les associations nationales de football et d'autres disciplines ont elles aussi lancé des investigations internes.Un agent administratif de l'enrôlement a aidé au moins huit jeunes à obtenir de manière mensongère des diagnostics de l'épilepsie, un papier médical permettant d'éviter la conscription. En contrepartie, il recevait 100 millions de wons, soit environ 74 000 euros, pour chaque assistance frauduleuse. Parmi ces huit jeunes se trouve Jo Jae-seong de l'équipe de volley-ball détenue par le groupe OK Financial. Suite à la demande de comparution devant le Parquet, l'athlète sud-coréen a confessé son club sa malhonnêteté.Cet intermédiaire malveillant se présente sur son blog comme un « seigneur des services militaires », qui contribue à l'exécution équitable de cette obligation civile. Il a tenu des rencontres en présentiel et donné des conseils. Mais, ces derniers n’étaient que des techniques pour bénéficier de l'exemption du service militaire, une pratique illégale.Une unité conjointe d'enquête a été créée entre les procureurs et l'Administration des effectifs militaires. Selon elle, deux intermédiaires au total ont été mis en examen jusqu'ici.Selon Lee Jong-kwon, chef de la communication de la K-League, le championnat de Corée du Sud de football, des enquêtes internes sont également menées au sein de toutes les équipes de football, voire toutes les disciplines sportives, afin d’identifier d'éventuels cas supplémentaires.