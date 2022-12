Lutte anti-drones : Séoul entend injecter une enveloppe de 560 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Après avoir échoué à abattre les cinq aéronefs nord-coréens, Séoul continue d’annoncer des mesures de lutte anti-drones.Son armée doit effectuer aujourd’hui un exercice de défense anti-aérienne. L’enjeu est de s’entraîner à la procédure et aux modalités nécessaires pour répondre à l’éventuelle infiltration de ces engins. La manœuvre doit être menée dans un scénario simulant leur interception. Elle peut pourtant être repoussée si les conditions météorologiques ne le permettent pas.Quant à l’inspection des unités militaires chargées des opérations lorsque les objets volants nord-coréens ont franchi lundi la frontière intercoréenne, elle se poursuit jusqu’à aujourd’hui, trois jours après son lancement. Il s’agit de vérifier si, au moment des faits, leur posture était bien préparée ou non. Sur la base de ses résultats, l’état-major interarmées (JCS) entend compléter le manque, s’il y en a, et mieux gérer les dispositifs de détection et ceux de frappe en les associant de façon efficace. Sans oublier les équipements de surveillance des appareils ennemis.Le ministère de la Défense a par ailleurs dévoilé son plan de renforcement de ses capacités de faire face aux drones nord-coréens. Il prévoit le déblocage d’un budget de 560 milliards de wons, soit 415 millions d’euros, et de déployer de nouveaux radars de défense aérienne ainsi que le système radar d’armes anti-aérien, le tout à l’horizon 2027. Il envisage aussi de mettre au point son propre dispositif de brouilleurs.