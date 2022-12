Le Rodong Sinmun met l’accent sur le renforcement des capacités de défense nationale

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Rodong Sinmun a publié aujourd’hui un article soulignant la nécessité de renforcer davantage les capacités militaires pour défendre le pays, en les qualifiant de priorité numéro un des révolutions.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, la sécurité de la nation, du peuple et des descendants ne sera garantie que lorsqu’une nouvelle génération d’armement sera développée de plus belle, et ce conformément à la stratégie en la matière présentée lors des congrès de la formation au pouvoir.Le quotidien a également prétendu que si cette année, « les actions militaires irréfléchies des forces ennemies, les Etats-Unis en tête, avaient dépassé leur limite, le régime communiste avait pu montrer sa capacité à y faire face ». Le média d’Etat a alors vanté notamment le lancement, en novembre, du missile balistique intercontinental (ICBM) de type « Hwasong-17 ».Sur le volet économique, l’organe de presse écrit que les mesures prises en 2022 sont très significatives en ce qu’elles ont pu assurer la stabilité aux habitants dans leur travail comme dans leur besoin de produits de nécessité.Indépendamment de cet article, le Rodong Sinmun a fait l’éloge, dans ses colonnes, du projet de construction de logements à la campagne mené sous la direction du dirigeant Kim Jong-un.