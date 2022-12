COVID-19 : la Corée du Sud surveille de près la situation épidémique en Chine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen examine l'éventuel renforcement des mesures sanitaires face à la recrudescence du COVID-19 en Chine. Il envisage également de surveiller de près l'approvisionnement en médicaments contre le rhume pour prévenir sa pénurie. En effet, il a été remarqué que des Chinois vivant à Séoul en achètent en masse pour les envoyer dans leur pays.De plus, la double propagation du nouveau coronavirus et de la grippe a fortement augmenté la demande des citoyens sud-coréens pour des traitements contre le rhume et la fièvre.Confronté à d'éventuelles tensions du marché pharmaceutique, le gouvernement a appelé les pharmacies du pays à la « vente modérée » de ces remèdes.Entre novembre et décembre, la part chinoise parmi les contaminés au COVID-19 importés a bondi de 1,1 à 14,2 %. L'exécutif a alors placé la Chine sur la liste des pays « ciblés » et a renforcé le critère de température corporelle pour les visiteurs arrivant de l’empire du Milieu. Il propose également d'ajouter d'autres mesures sanitaires.D'après Lim Sook-young, du centre de prévention contre l'épidémie, pour répondre à la hausse des touristes et de cas positifs importés depuis le pays voisin, les autorités sanitaires sont en train d'élaborer des dispositifs à prendre, qui seront révélés demain. Avant d'ajouter qu'une surveillance renforcée est en vigueur pour barrer la propagation du BF.7, un inquiétant sous-variant en Chine dont le taux de détection reste pour l'instant entre 2 et 4 % en Corée du Sud.