Le Parlement rejette la demande de levée de l’immunité d’un député du Minjoo

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a voté contre la demande de levée de l’immunité parlementaire, déposée par le ministère de la Justice pour arrêter le député du Minjoo Noh Woong-rae. L’élu de la première formation de l’opposition est soupçonné d’avoir touché 60 millions de wons, soit environ 45 000 euros, de la part d’un homme d’affaires, du nom de Park.Avant le vote, hier, le garde des sceaux a sollicité les députés pour approuver la motion, en énumérant, une par une, les preuves relevées au cours des enquêtes sur l’allégation pesant sur le parlementaire. Parmi elles, les enregistrements audio de la conversation entre Noh et Park et les SMS échangé entre eux. Une chose jugée rarissime. Cependant, l’accusé a clamé son innocence, en reprochant aux procureurs pro-gouvernementaux de les avoir inventées. Résultat : 101 élus ont voté pour, 161 autres contre, avec neuf abstentions.En vertu de la loi concernée, les poursuites judiciaires à l’encontre d’un député pendant la session de l’Assemblée nécessitent l’accord de celle-ci. Sachez que depuis le début de la législature actuelle, la demande en ce sens a été présentée au Parlement à quatre reprises. Mais c’est la première fois qu’elle a été désapprouvée.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a aussitôt exprimé son mécontentement. Le mouvement présidentiel a dénoncé « une répétition » du Minjoo en préparation du vote de la possible motion contre son patron Lee Jae-myung, visé lui aussi par plusieurs enquêtes du ministère public.De son côté, la principale force de l’opposition a fustigé le ministère de la Justice pour avoir pris parti pour le Parquet et révélé aussi les infractions fabriquées de toute pièce.