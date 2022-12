Yoon Suk-yeol : il faut faire payer très cher à Pyongyang le prix de ses provocations

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, trois jours après l’incursion de drones nord-coréens, le président de la République a visité le siège de l’Agence pour le développement de la défense (ADD) à Daejeon. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de souligner une nouvelle fois la nécessité de répondre avec fermeté à toute provocation de Pyongyang pour lui faire réaliser qu’il doit payer cher pour ses bravades.Lors de son déplacement, le chef de l’Etat a voulu savoir notamment où en est actuellement le développement du système de surveillance, de reconnaissance, voire d’interception de l’armée face aux menaces de drones du pays communiste. Et d’affirmer que la violation de l’espace aérien sud-coréen par des engins nord-coréens est un incident nullement acceptable, a annoncé son porte-parole adjoint Lee Jae-myoung.Le numéro un sud-coréen a également martelé que seules la riposte musclée et les représailles peuvent dissuader le régime de Kim Jong-un et qu’il faudrait faire passer ce message au pays qui poursuit des provocations, même s’il possède l’arme atomique ou celle de destruction massive.Le président Yoon a d’emblée ordonné de revoir l’ensemble des systèmes de lutte contre tout objet volant empiétant sur l’espace aérien sud-coréen et de corriger au plus vite les éventuels défauts. Dans le même temps, il a souligné la nécessité pour l’armée de donner une peur absolue aux ennemis et de redonner confiance aux sud-Coréens.