Séoul dispose désormais de sa propre stratégie indopacifique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a pour la première fois dévoilé sa propre stratégie indopacifique. Un plan qui vise à faire des valeurs de la liberté, de la démocratie et des droits de l’Homme la base de l’ordre régional. Il suit en gros le même cap de la vision en la matière des Etats-Unis.L’administration de Yoon Suk-yeol y utilise les expressions, selon lesquelles elle « se solidarisera avec les nations qui partagent ces valeurs », ou encore elle « s’oppose à un changement de statu quo par la force ». Cela se constate dans les dires du conseiller présidentiel à la sécurité nationale. Dans sa prise de parole, Kim Sung-han s’est engagé à favoriser l’ordre fondé sur les valeurs et les règles universelles, et non pas sur les mesures répressives.Séoul veut cependant se démarquer de Washington, qui lui, cherche à contrer l’influence régionale de la Chine, pour continuer de coopérer avec celle-ci. Le pays du Matin clair a ainsi défini l’empire de Milieu comme la principale nation avec laquelle il doit collaborer pour réaliser la paix et la prospérité dans l’Indopacifique. De même, il a repris la formule souvent employée par Pékin pour caractériser ses relations avec la Corée du Sud, à savoir « les deux pays sont des voisins qui ne peuvent se quitter pour déménager ailleurs », et ce plus particulièrement en considération de leurs relations économiques.Pourtant, hier, après l’annonce de la stratégie en question, le gouvernement chinois a mis en garde Séoul contre l’éventuelle participation à l’ordre régional dirigé par les USA. En effet, il a précisé s’opposer à un « petit groupe fermé » et souhaiter voir le pays du Matin clair jouer un rôle dans la paix et la stabilité régionales.Le plan sud-coréen suscite cependant une interrogation sur la position à adopter entre les deux grandes puissances mondiales lors de l’aggravation de leurs conflits.