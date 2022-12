Incursion de drones nord-coréens : l’UNC ouvre une enquête

Photo : YONHAP News

Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) a entamé une enquête sur l’infiltration, lundi, de drones nord-coréens au sud du 38e parallèle. Pour ce faire, il a mis sur pied une équipe spéciale. Son porte-parole adjoint a cependant a annoncé aujourd’hui que la structure ne ferait aucune mention sur le dossier jusqu’à la fin de l’investigation.On ne sait donc pas si son enquête concerne seulement la provocation de Pyongyang ou si elle porte aussi sur l’envoi des moyens de reconnaissance de Séoul dans les zones situées à proximité et au nord de la ligne de démarcation militaire (MDL) dans le cadre de ses mesures proportionnées. Les opérations du Nord comme du Sud risquent de constituer une violation du traité d’armistice de 1953.A ce propos, un responsable de l’armée sud-coréenne a indiqué que le déploiement des appareils sud-coréens de l’autre côté de la MDL s’inscrit dans le cadre du droit à l’autodéfense, et que le commandement le reconnaît lui aussi.Le porte-parole du ministère de la Défense a lui aussi révélé que Séoul et l’UNC avaient partagé la situation liée à l’opération sud-coréenne en question. Un autre responsable du ministère a de son côté affirmé qu’avant le déploiement de ses appareils, les gouvernements sud-coréen et américain s’étaient suffisamment concertés.Pour rappel, après l’incursion des engins nord-coréens, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche a annoncé « être conscients de la nécessité pour les sud-Coréens de protéger leur territoire » et que l’engagement de Washington envers la défense du sud de la péninsule est toujours inaltérable.