Météo : une fin d'année dans le froid se profile

Le vent froid de la veille s’est calmé, cependant les températures de saison sont toujours d’actualité. Dans la matinée, le mercure est chuté jusqu’à -8°C à Séoul, -6°C à Daejeon, -4°C à Gangneung ou encore -3°C à Daegu. Il est ensuite repassé au-dessus de zéro sur tout le territoire sauf à Suwon, ville située à 30 km au sud de la capitale, qui a enregistré -1°C. Sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, le temps était même agréable, entre 5 et 10°C.Le ciel de son côté a particulièrement été clair ce jeudi. Quelques nuages sombres ont survolé certaines régions de de l’ouest et Jeju, sans pour autant gâcher la journée.Cependant, Météo-Corée prévoit de la neige pendant la nuit dans certaines zones des provinces de Gyeonggi et de Chungcheong.