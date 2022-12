Bourse : le Kospi et le Kosdaq terminent l'année sur une mauvaise note

Photo : YONHAP News

Cette fin d'année ne restera pas dans les annales de la Bourse de Séoul. Ces deux indices sont à la peine depuis ces dernières semaines. Et ce jeudi, ultime séance de 2022, le Kospi et le Kosdaq ont finit en baisse. Le premier, l'indice de référence, cède 1,93 % et clôture à 2 236,40 points. Le second, celui des valeurs technologiques, perd 1,89 % et s'achève à 679,29 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen termine l'année en se renforçant face à la monnaie européenne et au billet vert. Pour la dernière clôture des transactions de 2022, l’euro s’achète 1 342,77 wons (-7,65 wons) et le dollar américain 1 264,50 wons (-3,50 wons).Un point sur cette année écoulée. Le Kospi a chuté au fil de ces douze mois, de 752,37 points. Le Kosdaq, quant à lui, a enregistré une diminution de 358,54 points. Du côté du marché des changes, la valeur de la devise sud-coréenne s'est accentuée face à celle de l'euro (-8,85 wons) alors qu'elle a régressé face à celle de la monnaie américaine (+72,70 dollars).La Bourse de Séoul réouvrira le lundi 2 janvier à 10 heures.