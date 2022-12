Indice des prix à la consommation : le plus haut niveau depuis 24 ans

Photo : YONHAP News

Cette année, les habitants du village planétaire ont souffert d’une forte envolée des tarifs dans le sillage des impacts de la crise du COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Il en va de même pour la population sud-coréenne. Le bilan annuel vient de tomber.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation s’est établi à 107,71 points en 2022, soit une hausse de 5,1 % par rapport à l’année dernière. Il s’agit du plus haut niveau depuis la crise financière asiatique de 1998 quand l’indice a atteint 7,5 %.Cette année, l’indice des prix à la consommation a dessiné une courbe haussière au pays du Matin clair. Son taux d’augmentation est passé de 3,6 % en janvier à 5,4 % en mai avant de grimper jusqu’à 6,3 %. L’envolée a un peu ralenti pour descendre légèrement dans une fourchette de 5 à 6 % à partir du mois d’août.En décembre, ce baromètre s’est élevé à 109,28, soit un progrès de 5 % en glissement annuel. Ainsi, il est resté supérieur à 5 % pour le huitième mois consécutif.Cette augmentation s’explique par la flambée des montants de la facture d’électricité, de gaz et d’eau qui ont bondi de 12,6 % par rapport à l’an dernier. Dans le secteur des produits industriels, les prix ont progressé de 6,9 %. Parmi eux, les articles pétroliers et ceux alimentaires transformés ont grimpé respectivement de 22,2 et de 7,8 %.Les prix des ressources agricoles, halieutiques et d’élevage ont augmenté de 3,8 % tandis que ceux des services ont progressé de 3,7 % pendant ces douze mois.Par ailleurs, l’inflation est plus importante selon le ressenti des consommateurs en 2022. L’indice des prix des articles qui occupent une large partie des dépenses de la population a grimpé de 6 % par rapport à l’an dernier. Quant à celui de l’inflation sous-jacente, il a augmenté de 4,1 % sur la même période.Pour rappel, cet indice permet de dégager une tendance de fond de l’évolution des coûts en ne tenant pas compte des produits agricoles et pétroliers aux prix volatiles.