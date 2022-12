Yoon Suk-yeol présente ses vœux du Nouvel an le 1er janvier

Photo : YONHAP News

Dimanche, le 1er janvier 2023, Yoon Suk-yeol adressera un message pour le Nouvel an aux sud-Coréens dans un discours qu’il prononcera depuis le Bureau présidentiel de Yongsan. C’est ce qu’a annoncé hier son porte-parole adjoint Lee Jae-myoung.Le président de la République profitera de ce traditionnel exercice des vœux d’un chef de l’Etat pour revenir sur le cap des actions de son quinquennat. Dans son allocution, qui sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision, il affichera sa volonté de concentrer ses efforts notamment sur la relance des exportations, du secteur privé et du marché, et ce afin de surmonter la crise économique à laquelle est confronté le pays.Le numéro un sud-coréen montrera en même temps sa détermination à concrétiser l’une de ses promesses phares, à savoir les réformes du travail et de l’éducation et des retraites, en vue d’une croissance et d’un développement durables pour les générations futures.Il est désormais possible que le président Yoon ne tienne pas de conférence de presse séparée, traditionnellement accordée par plusieurs de ses prédécesseurs au début d’une nouvelle année. Il semble, à la place, compter donner une interview à certains médias.A ce propos, l’entourage du dirigeant a assuré que le Bureau présidentiel continuait de se pencher sur les différents moyens de communication entre son locataire et ses concitoyens.