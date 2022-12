Corée du Nord : le comité central du Parti des travailleurs poursuit son assemblée plénière

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord tient la 6e assemblée plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs depuis lundi dernier, en présence de son leader Kim Jong-un, afin de faire le bilan de cette année et d’adopter les nouvelles lignes directrices de ses politiques 2023.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a brièvement rapporté jeudi le déroulé de ce rassemblement.D’après le média d’Etat, l’assemblée plénière a organisé les réunions de ses groupes de délibération selon les secteurs dans le but de prendre en compte fidèlement les pistes à suivre que Kim III a indiquées lors de son « compte-rendu historique ». Elle s’est également attelée à rédiger une ébauche de la décision écrite.Dès le premier jour, donc lundi, l’homme fort de Pyongyang a évalué les activités de l’année écoulée. Le lendemain, il a fixé les objectifs-clés pour renforcer la défense nationale et les orientations pour lutter contre les ennemis. Et mercredi, il a indiqué des mesures nécessaires pour renforcer l’organisation du parti unique.Toujours selon la KCNA, le Comité central du Parti des travailleurs a engagé, jeudi, une discussion approfondie visant à élaborer des plans sectoriels concrets 2023 qui devraient permettre de réaliser les grands enjeux pour la croissance économique, le renforcement des capacités de renseignement, l’amélioration de la vie du peuple et l'élaboration de la culture socialiste.L’an dernier, le royaume ermite a tenu cette assemblée pendant cinq jours. Reste à savoir si le régime va faire de même cette année ou bien la prolonger davantage. En tout cas, il devrait dévoiler officiellement ses politiques 2023 après avoir adopté la décision écrite lors du dernier jour de ce rassemblement.