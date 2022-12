Kaspersky : des hackers nord-coréens se font passer pour des banques ou des sociétés de capital-risque

Photo : YONHAP News

Les hackers nord-coréens multiplient les cyberattaques pour voler les cryptomonnaies. Pour cela, ils mobilisent cette fois une nouvelle méthode de phishing : se faire passer pour des grands groupes bancaires comme la Bank of America (BOA) et l’institution japonaise Sumitomo Mitsui, ou encore pour des sociétés de capital-risque.A en croire Radio Free Asia (RFA), un média financé par le Congrès américain, la société de cybersécurité Kaspersky, basée au Royaume-Uni, a dévoilé mardi la liste de plus de 70 faux domaines créés de cette manière par le groupe de piratage nord-coréen BlueNoroff.Selon Kaspersky, un utilisateur des Emirats arabes unis, qui faisait partie du service commercial chargé de signer des contrats de logements, en avait été victime. Et BlueNoroff doit poursuivre ce type de cyberattaques pour dérober les cryptoactifs.La société américaine de cybersécurité « Internet 2,0 » a demandé une prudence particulière lorsqu’on poste des informations personnelles sur des sites web comme ceux des banques présentées comme des institutions bien connues.