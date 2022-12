COVID-19 : Séoul planifie des mesures restrictives pour les voyageurs arrivant de Chine

Photo : YONHAP News

La Chine connaît une flambée explosive de nouveaux cas de contaminations au COVID-19. La Corée du Sud est très inquiète des éventuelles répercussions. Son gouvernement a estimé qu’il serait urgent d’agir pour les prévenir. Il a ainsi décidé de durcir les règles sanitaires.Le Premier ministre Han Duck-soo a présenté quelques mesures phares en la matière ce matin lors d’une réunion quotidienne au Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Il s’agit tout d’abord de restreindre la délivrance du visa de court séjour en Chine à l’exception de quelques cas de figure tels que les missions diplomatiques, les affaires économiques essentielles et les causes humanitaires. Ce dispositif sera maintenu jusqu’à la fin du mois prochain.Ensuite, le chef du gouvernement a annoncé la mise en place des tests obligatoires jusqu’à la fin du mois de février comme les suivants. Tout voyageur venant de l’empire du Milieu devra présenter désormais un résultat négatif d’un test PCR de moins de 48h ou d’un test antigénique de moins de 24h pour pouvoir monter dans l’avion à destination du pays du Matin clair. Et il devra ensuite se soumettre à un test PCR dans les 24h suivant son arrivée sur le sol sud-coréen.Par ailleurs, les voyageurs en provenance de la Chine seront obligés de remplir un formulaire numérique sur la plateforme de prévention sanitaire « Q-Code ».Le Premier ministre a précisé aussi une autre mesure visant à renforcer efficacement le contrôle sanitaire. C’est de centraliser les arrivées des vols aériens à un seul point du pays : tous les avions au départ du continent chinois atterriront à l’aéroport international d’Incheon.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, 65 207 nouveaux cas ont été recensés en Corée du Sud, dont 68 importées. Il s’agit d’une baisse de 6 220 en un jour et d’un recul de 2 961 en glissement hebdomadaire.Quant au nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il a atteint 562 individus pour rester supérieur à la barre des 500 depuis 13 jours. Par ailleurs, 68 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 32 095 le total cumulé des victimes liées au coronavirus au pays du Matin clair depuis le début de la pandémie et maintient à 0,11 % le taux de létalité.