5 morts dans l’incendie d’un tunnel d’autoroute en banlieue de Séoul

Photo : YONHAP News

Cinq morts et 37 blessés dont trois dans un état grave. C’est le triste bilan de l’incendie survenu dans un tunnel surélevé près de Gwachon en banlieue sud de Séoul.Le feu s’est déclaré hier vers 13h50, après une collision entre un autobus et un camion à l’intérieur du tunnel construit sur une autoroute reliant la capitale à Incheon. Les flammes se sont propagées extrêmement rapidement, ce passage étant conçu en plastique pour protéger les bâtiments proches du bruit de la circulation.Les cinq victimes ont été retrouvées mortes dans quatre voitures qui y passaient au moment de l’accident. Les blessés légers sont soignés dans des hôpitaux et des cliniques après avoir inhalé de la fumée.Les autorités concernées ont aussitôt relevé le niveau de réaction et ont déployé pas moins de 200 pompiers et des hélicoptères de type Canadair. Il leur aura fallu plus de deux heures pour maîtriser le feu. Pendant ce temps, quelque 40 véhicules, qui n’ont pu sortir du lieu ont brûlé.La Police et la caserne de pompiers effectuent une expertise conjointe sur place pour déterminer l’origine exacte du drame. Pour le moment, la circulation sur l’autoroute est perturbée dans les deux sens.