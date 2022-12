Yoon Suk-yeol prévoit d’accorder un avantage fiscal supplémentaire pour les semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le président de la République a regretté que le Parlement ait adopté une baisse de l’impôt sur les sociétés moins importante que dans le projet gouvernemental. Et il a ordonné à l’exécutif de préparer des mesures de soutien fiscal aux entreprises de semi-conducteurs.Le porte-parole adjoint présidentiel Lee Jae-myoung a dévoilé, ce matin, ces propos tenus par Yoon Suk-yeol, en disant que le numéro un sud-coréen allait approuver, aujourd’hui en conseil des ministres, le projet de révision de la loi relative à la fiscalité.Pour rappel, concernant l’impôt sur les sociétés, l’exécutif avait proposé de réduire le taux d’imposition maximal de trois points afin de renforcer les entreprises. Mais les partis de l’opposition y ont objecté farouchement « une réduction d’impôt pour les super-riches ». A l’issue d’un bras de fer acharné, le parti présidentiel et le camp d’en face se sont mis finalement d’accord sur une baisse seulement d’un point pour chaque assise de la fiscalité.L’officiel du Bureau présidentiel de Yongsan a accusé le Minjoo, la première force de l’opposition, occupant plus de la moitié des sièges à l’Assemblée nationale, d’avoir mis des bâtons dans les roues du gouvernement qui voulait aider les entreprises locales à renforcer leur compétitivité mondiale et à élargir leurs investissements dans le pays.Lee a invité le ministère des Finances à élaborer activement des mesures nécessaires pour donner un autre coup de pouce fiscal aux industries stratégiques nationales telles que les semi-conducteurs.