Photo : YONHAP News

Le ciel sera clair pour cette fin d’année 2022. Le soleil brillera majoritairement au pays du Matin clair. Cependant, aujourd’hui, vendredi, il a été quelque peu timide et caché par des nuages gris dans le centre et le sud-ouest. En revanche dans le nord et le sud-est, l’astre du jour était déjà bien présent.Demain, le pays sera couvert dans la matinée mais le temps se lèvera rapidement. Dimanche, le jour de l’an, débutera sous un voile blanc. Ce dernier se dissipera dans l’après-midi laissant les habitants du pays du Matin clair profiter de la magnifique première journée de 2023. Un signe de bon augure pour la nouvelle année ?