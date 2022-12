Pyongyang tire trois missiles balistiques vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aura mené des provocations militaires jusqu’au dernier jour de l’année. En effet, elle a lancé ce matin vers 8h trois missiles balistiques en direction de la mer de l’Est. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a rapporté qu’ils étaient de courte portée et qu’ils avaient été tirés depuis le comté de Junghwa dans la province du Hwanghae du Nord.Les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la distance, l’altitude ainsi que la vitesse des engins. Le JCS a déclaré renforcer sa surveillance et sa vigilance vis-à-vis du Nord, tout en collaborant étroitement avec les Etats-Unis.Cette énième démonstration de force de Pyongyang survient huit jours après ses tirs de deux missiles balistiques à courte portée le 23 décembre depuis Sunan vers la mer de l’Est.Le nouveau lancement de missiles de la part du régime de Kim Jong-un serait une réponse à l’essai d’un lanceur spatial à combustible solide effectué la veille par Séoul.