Le président Yoon prononce son message du Nouvel an

Photo : YONHAP News

A l’occasion du Nouvel an, le président de la République a prononcé ce matin un message depuis le Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul.Dans cette allocution de dix minutes, retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision dont la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, Yoon Suk-yeol a tout d’abord présenté ses meilleurs voeux auprès des citoyens. Il a ensuite profité de cette occasion pour exposer sa politique pour la nouvelle année 2023.Pour lui, la stagnation de l’économie mondiale est plus que jamais inquiétante. « On doit surmonter cette crise à travers les exportations », a-t-il ajouté.Comme on s’y attendait, le numéro un sud-coréen a souligné l’importance du projet des réformes du travail, de l’éducation ainsi que des retraites et ce en vue d’une croissance économique et d’un développement durables ainsi que d’une société plus juste et équitable.Ce n’est pas tout. Le président Yoon a également promis d’ouvrir une « ère des start-ups Korea » non seulement dans le domaine des TIC et des biosciences, mais aussi de l’industrie de la défense, du nucléaire ou encore du divertissement.Selon le chef de l’Etat sud-coréen, « le compromis avec le droit acquis, c’est facile », mais « les habitants du pays du Matin clair ne se sont jamais contentés d’une petite mer » et « la liberté offrira plus d’opportunités, quant à la solidarité un avenir meilleur ». Il alors conclu son discours en appelant ses compatriotes à le rejoindre pour un nouvel essor.