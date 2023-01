Kim Jong-un exprime sa volonté d’augmenter le nombre d’ogives nucléaires

Photo : YONHAP News

En Coré du Nord, Kim Jong-un a souligné la nécessité d’augmenter le nombre d’ogives nucléaires et ce d’une manière exponentielle. C’est ce qu’a rapporté, en ce Jour de l’an, la KCNA. Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne, cette volonté a été affichée lors de la réunion plénière du Patri des travailleurs qui s’est achevée hier.Petit rappel : tenue depuis lundi dernier, cette réunion avait pour objectif de faire le bilan de l’année écoulée et d’adopter les nouvelles lignes directrices de la politique du régime pour 2023.Toujours d’après le média d’Etat, le jeune leader a déclaré que « dans un contexte où la Corée du Sud est devenue un ennemi évident, la production massive d'armes nucléaires tactiques est importante et nécessaire et il est inévitable d'augmenter de manière exponentielle le nombre d'ogives nucléaires ».Kim Ⅲ a demandé par la même occasion des efforts afin de développer de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et placer un satellite espion sur orbite le plus tôt possible.