Pyongyang déclare avoir lancé des obus d'artillerie de calibre super-large

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré avoir effectué, avec succès, des lancements d'obus d'artillerie de calibre super-large : un en ce Jour de l’an et trois le dernier jour de l’année 2022.Les tirs évoqués correspondent avec les mouvements que l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a captés depuis hier. D’après lui, en ce 1er janvier, Pyongyang a lancé un missile balistique vers la mer de l’Est. Cet engin a été expédié vers 2h50 du matin depuis Yongseong, à Pyongyang. Il a parcouru quelque 400 km avant de tomber dans la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la distance, l’altitude ainsi que la vitesse exactes de ce missile balistique de courte portée, tout en surveillant de très près le moindre mouvement suspect en provenance du pays communiste.La nouvelle bravade militaire a eu lieu moins de 24 heures après le dernier lancement de trois missiles balistiques, également de courte portée, depuis le comté de Junghwa dans la province du Hwanghae du Nord.Tout en demandant au régime de Kim Jong-un d'arrêter d’effectuer de nouveaux tirs de missiles, le JCS a rappelé que ces lancements sont non seulement une provocation à l’encontre de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne mais aussi dans la communauté internationale. Il a ajouté qu’il s’agit également d’une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.A travers un communiqué, le Commandement pour l'Indopacifique des Etats-Unis a pour sa part indiqué que ces agissements témoignaient de l'impact déstabilisateur du programme illégal d'armes de la Corée du Nord.