Décès de Benoît XVI : l’archevêque de Séoul et le président de la République font part de leurs condoléances

Le monde entier envoie des mots de condoléances suite à la mort de l’ancien pape Benoît XVI, le 31 décembre dernier.En Corée du Sud, l’archevêque de Séoul, Peter Chung Soon-taick, a rendu hommage au pape émérite lors d’une messe tenue hier à la Cathédrale de Myeong-dong. Il l’a présenté comme un homme qui était pleinement intéressé par la valeur de la vie humaine, en racontant une anecdote selon laquelle le pape de l’époque lui a adressé un message de compliments et d’encouragements, lorsqu’il a proposé de mener une autre étude qui pourrait remplacer celle sur les cellules souches embryonnaires.Peter Chung a ajouté que l’ancien chef de l’Eglise catholique s’était efforcé pour suivre l’évolution du monde en respectant la tradition catholique. Il a prié pour le prédécesseur du pape François, en le qualifiant d’apôtre de paix de notre époque, de maître et de leader spirituel.De son côté, le chef de l’Etat sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a salué avec respect l’ancien pape le jour de sa mort sur les réseaux sociaux, en présentant ses condoléances aux catholiques endeuillés. Il a ajouté que, comme sa devise épiscopale « Coopérateurs de la vérité » le montrait bien, le pape défunt avait consacré toute sa vie à une bonne doctrine et à l’établissement catholique. Les partis politiques ont aussi exprimé d’une voix leurs condoléances.Benoît XVI, théologien allemand, était devenu le 265e pape en 2005 et s’est éteint à l’âge de 95 ans au dernier jour de 2022.