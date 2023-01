COVID-19 : test PCR obligatoire pour les touristes venant de Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a resserré la vis pour entraver la propagation du COVID-19 par les voyageurs en provenance de Chine.A partir d’aujourd’hui, les voyageurs venant de l’empire du Milieu pour une visite courte doivent subir un test PCR à l’aéroport dès leur arrivée. Ils doivent attendre le résultat dans un endroit dédié, et en cas d’infection, ils seront mis en quarantaine dans des établissements provisoires. Le gouvernement a ainsi augmenté le personnel chargé du dépistage pour pouvoir tester jusqu'à 550 individus par jour.Quant aux sud-Coréens ou aux étrangers prévoyant un long séjour, ils doivent se faire tester dans les 24 heures après leur arrivée. Ils sont dans l’obligation de rester à leur domicile jusqu’à la divulgation du résultat.Par ailleurs, la délivrance des visas de court séjour des missions diplomatiques en Chine sera suspendue jusqu’à la fin du mois. Néanmoins, certaines exceptions telles que des funérailles ou des voyages d’affaires diplomatiques sont acceptées.Les touristes doivent enregistrer l’adresse de leur résidence dans le pays du Matin clair et leur numéro de téléphone sur la plateforme de prévention sanitaire, « Q-Code ».Du côté du bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 22 735 nouvelles infections. Parmi elles, 35 sont importées, dont trois depuis la Chine. Le nombre de patients en état critique s'est établi à 637, soit le niveau le plus élevé depuis huit mois. Le nombre de décès a augmenté de 53 avec un taux de létalité de 0,11 %.