Le président de la République souhaite les réformes du travail, de l’éducation et des retraites

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a fait part de sa forte volonté de mener des réformes dans trois domaines, à savoir le travail, l’éducation et les retraites, durant son discours du Nouvel an. Il lui faudrait donc un accord social pour y arriver mais la majorité et l’opposition ont toujours des avis radicalement différents.Yoon Suk-yeol a exprimé sa détermination pour se concentrer cette année sur les « trois réformes » en soulignant qu’il ne pourra plus les repousser. Il a déclaré fermement qu’« il n’y aurait plus d’avenir dans un pays pris par l’envie de maintenir son pouvoir déjà acquis et de chercher ses profits à travers des activités non-productives et injustes ».Au sujet de la réforme du travail, le président de la République a présenté l’établissement des relations entre le patronat et le syndicat par la loi et la diminution de l’écart entre les CDI et les CDD comme des enjeux clés. Ces questions ne devraient toutefois pas être résolues facilement en raison des conflits qui demeurent entre l’administration et le monde syndical.En ce qui concerne les deux autres thématiques, Yoon cherche à passer l’autorité liée à l’enseignement supérieur aux collectivités locales et à faire adopter une loi sur les retraites suite à une discussion publique.Alors que ces trois réformes nécessitent un accord social et l’établissement de lois, le numéro un sud-coréen n’a dit aucun mot sur la coopération ou le compromis entre la majorité et l’opposition. Il a mis plutôt l’accent sur la lutte contre les pouvoirs acquis.En matière d’économie, il a déclaré qu’il faudrait affronter la crise avec les exportations. Avant d’ajouter qu’il développerait la construction d’infrastructures, les centrales nucléaires et la défense comme de nouveaux moteurs d’exportations.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a soutenu son plan, en affirmant que les trois réformes permettront au pays du Matin clair de se développer comme une nation durable.En revanche, le Minjoo, la première force de l’opposition, a critiqué le président et le parti au pouvoir pour leur gouvernance unilatérale et violente. Son chef, Lee Jae-myung, a déclaré qu’il est impossible de créer de l’espoir à travers le compromis et la conciliation, mais qu’il faudrait de toute façon établir un nouveau chemin d’espoir avec le peuple.