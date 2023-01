Sondage : les sud-Coréens valorisent les relations humaines et la préservation de l’environnement

Photo : KBS News

A l’occasion du Nouvel an, un sondage a été mené par KBS pour faire le bilan du jugement des valeurs chez les sud-Coréens.Tout d’abord, il s’est révélé que les critères « conservateur » et « progressiste » ne seraient plus valables pour définir la population sud-coréenne, car près de 48 % des sondés ont répondu être ni l’un ni l’autre.Selon le sondage, les sud-Coréens accordent plus d’importance aux relations humaines qu’à l’argent, au bien-être qu’à la croissance et à la préservation de l’environnement qu’au développement.A la question de savoir ce qui est le plus important entre l’argent, la conviction et les relations humaines, plus de la moitié des personnes interrogées, soit 54 %, ont choisi les relations humaines et 37 % ont opté pour l'argent. La conviction vient en dernier avec 9 %. La plupart de ces 54 % privilégient notamment la famille.Ceux qui ont opté pour « vivre en coopération avec les autres » ont été deux fois plus nombreux que ceux qui ont répondu vouloir « vivre au gré de ses désirs ».Le nombre d’individus, qui accordent plus d’importance à la politique sociale qu’à celle de développement, est dix points plus élevé. Le nombre de personnes, qui ont dit que les profits des entreprises venaient de leurs employés, représente le double de celui ayant attribué ce mérite à la direction.De plus, la part de ceux qui ont déclaré qu’il faudrait donner la priorité à l’égalité est cinq points plus importante que celle des sondés qui valorisent la concurrence libérale. 75 % des sondés ont affirmé également qu’un monde dominé par les pouvoirs acquis devaient changer et que ce n’était pas correct de vivre aisément avec la richesse de ses parents.Quant au mariage, 57 % des questionnés ont répondu qu’il fallait se marier. Cependant, un écart de 20 points entre les hommes et les femmes a été recensé. Environ 70 % des personnes interrogées ont estimé qu’il faudrait divorcer s’il y a des problèmes. Et plus de 60 % dans toutes les tranches d’âges partagent la même opinion.Les messieurs choisissent leur compagne et leurs parents comme les êtres les plus chers pour eux, alors que les dames ont répondu que c’était elles-mêmes et leurs enfants.