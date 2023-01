Baisse de la taxe foncière et de l’impôt sur le revenu en 2023

Photo : KBS News

A partir de cette année, la charge fiscale des propriétaires sera allégée. Le gouvernement a pris cette mesure pour donner une bouffée d’oxygène au marché immobilier, alors que les prix des logements ne cessent de chuter.Pour ceux qui possèdent un appartement, la taxe foncière globale sera déduite de 1,2 milliard de wons, ou 883 000 euros, tandis que pour les multipropriétaires elle tombera à 900 millions de wons, soit 662 000 euros.L’impôt sur le revenu des employés sera également baissé. Un taux d’imposition de 6 % sera appliqué pour la rémunération annuelle égale ou inférieure à 14 millions de wons, l’équivalent de 10 300 euros, contre 12 millions de wons auparavant. Pour la tranche la plus haute, à savoir moins de 50 millions de wons gagnés à l’année, l’équivalent de 36 800 euros, contre 46 millions de wons avant ce réajustement, le taux sera de 15 %.Ce changement n’est pas sans lien avec l’inflation. Les cours de l’essence augmenteront de près de 100 wons et la facture d’électricité progressera de 4 000 wons par mois en moyenne pour un foyer de quatre personnes à compter du premier trimestre.Par ailleurs, le salaire minimum de 2023 s’est accru de 5 % sur un an pour atteindre 9 620 wons de l’heure, soit 7 euros. L’allocation pour les personnes âgées montera de 4,7 % pour aller jusqu’à environ 237 euros.D’autres prestations sociales et celles pour les personnes handicapées seront également en hausse, suite à l’accroissement du revenu médian de référence.