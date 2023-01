Sondage : quels sont les électeurs indécis en Corée du Sud ?

Photo : KBS News

Les électeurs indécis, qui se disent ni conservateurs ni progressistes, sont majoritairement des femmes et ont une trentaine d’années, selon un sondage mené par KBS à l’occasion du Nouvel an.L’une de leurs caractéristiques particulières est qu’ils ont été plus nombreux à apprécier les valeurs matérielles comparé aux sondés conservateurs ou progressistes. A la question sur l’auto-évaluation de leur revenu, la note moyenne a dépassé légèrement quatre sur dix, un chiffre bien inférieur à celui des autres groupes.Leur niveau de sentiment d’appartenance à la famille et au lieu de travail est similaire à celui des diverses catégories interrogées, mais ces électeurs indécis se sentent moins appartenir au pays, à la religion et aux amis par rapport aux autres groupes.Quant aux affaires nationales, cette partie de la population a déclaré que les manifestations menées par des personnes en situation de handicap dans le métro devaient s’arrêter et que le gouvernement devrait réagir aux provocations nord-coréennes à un niveau adéquates à leur dangerosité.Par ailleurs, près de la moitié d’entre eux sont contre la prolongation des heures supplémentaires hebdomadaires à 69 heures maximales.L’enquête a été menée pendant cinq jours à partir du 22 décembre auprès d’environ 2 000 adultes hommes et femmes de tout le territoire, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins 2,2 points.