Culture : les nouveaux contenus à ne pas rater en 2023

Photo : YONHAP News

La culture sud-coréenne, allant de la k-pop, aux films en passant par les séries télévisées, a été admirée à l’échelle internationale l’année dernière. Et le monde verra en 2023 encore de nouvelles stars émerger.Les idoles de la quatrième génération après celle de BTS et de Blackpink attirent actuellement l’attention des fans de la k-pop. Le groupe masculin Stray Kids est célèbre surtout à l’étranger. Il s’est classé l’année dernière à la première place du Billboard 200, un classement américain des meilleures ventes d'albums, avec son mini album « ODDINARY ». Puis, son album suivant « MAXIDENT » s’est hissé à la tête du classement dès sa sortie. A l’exception de BTS, Stray Kids est le seul groupe sud-coréen à avoir conquis le classement deux fois en un an.Seungmin, l’un des membres du boys band a déclaré que, malgré la différence de langue, les chansons touchaient les fans étrangers à travers tous les éléments créés par les huit garçons, voire tissaient des liens entre eux et leurs fans. Changbin, le rappeur du groupe, espère que l’on se rappellera de leur musique à un moment où l’on a besoin de reprendre de l’énergie. Les médias étrangers, eux aussi, abordent le potentiel du groupe et suivent son actualité.NewJeans, qui a débuté en août dernier, a fait, de son côté, sensation en se distinguant des autres girls band existants.Les yeux internationaux sont aussi rivés sur les séries « made in Korea ». Alors que la deuxième saison de « Squid Game » sortira l’année prochaine, elle est déjà considérée comme l’une des œuvres à ne pas rater. Le héros du feuilleton, Lee Jung-jae, interprètera le rôle principal de la prochaine série de « Star Wars » après avoir décroché le prix du meilleur acteur aux Primetime Emmy Awards 2022.Le cinéma sud-coréen fera également parler de lui. En effet, le film « Decision to Leave » de Park Chan-wook est actuellement nommé aux Golden Globes 2023.Les observateurs attendent aussi de voir si les émissions de divertissement et les séries documentaires puissent séduire elles aussi les spectateurs sur les plateformes de streaming, dont Netflix.Le professeur de communication globale Lee Taek-gwang de l’université Kyung Hee a expliqué que la Corée du Sud avait importé des contenus pour les réinterpréter à sa manière, mais que cette tendance avait été inversée et aboutirait désormais à créer des effets économiques positifs.