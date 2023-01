Le JCS fonde la Direction de la lutte contre le nucléaire et les armes de destruction massive

Photo : KBS News

La Direction de la lutte contre le nucléaire et les armes de destruction massive a vu le jour. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir organisé une cérémonie d’inauguration aujourd’hui.Selon le JCS, cet organisme conduira au développement du système dit des trois axes, et gèrera l’ensemble des capacités liées à la cybersécurité, au spectre électromagnétique et à l’espace.Le chef du JCS, Kim Seung-kyum, a déclaré que cette direction constituerait la base du futur Commandement stratégique. Il a incité la nouvelle division à jouer un rôle prépondérant dans le renforcement des compétences de l’armée sud-coréenne afin de contrer les menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord.Park Hu-sung nommé à sa tête a affirmé déployer tous ses efforts pour améliorer la capacité à réagir immédiatement à tout mouvement au nord du 38e parallèle et à dominer les ennemis.Cet organisme était à l’origine sous la tutelle de la direction de la planification stratégique, mais s’est élargi en se voyant ajouté davantage de fonctions comme le renseignement, l’opération et la puissance militaire.