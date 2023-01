Yoon Suk-yeol entend normaliser rapidement l’économie

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a souligné sa volonté de mener trois réformes concernant le travail, l'éducation et les retraites, lors de la réunion du Nouvel an qui s’est tenue ce matin à la Maison bleue.D’après Yoon Suk-yeol, ces réformes sont un projet difficile, mais représentent un chemin que le pays doit absolument emprunter pour le bien de la population. En ce qui concerne l’économie, il a expliqué qu’il fallait lever les obstacles qui entravent sa croissance et accélérer sa normalisation, mettant la priorité sur la résolution des problèmes auxquels est confrontée la vie des classes populaires.Le président de la République a également indiqué qu’en cette nouvelle année, il conforterait les valeurs de la liberté, de la solidarité, des droits de l’Homme et du constitutionnalisme qui ont permis la prospérité de la Corée du Sud.Toujours d’après Yoon, le gouvernement fournira ses soutiens dans le domaine de la diplomatie, du commerce extérieur et de la science et de la technologie, tout en maintenant le système de marché centré sur le secteur privé.Le numéro un sud-coréen a ajouté que la coopération avec la communauté internationale basée sur les valeurs universelles permettrait de défendre l’intérêt du pays du Matin clair et de lui offrir plus d’opportunités économiques.Ce rassemblement s’est déroulé en présence de quelque 200 invités, notamment cinq personnalités clef des autorités publiques. On y retrouve entre autres, le président du Parlement Kim Jin-pyo, le patron de la Cour suprême Kim Myeong-soo et le chef de la Cour constitutionnelle Yoo Nam-seok.