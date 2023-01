La Bourse de Séoul démarre l'année par une cérémonie et dans le rouge

Photo : YONHAP News

Après trois jours de fermeture en raison du passage à la nouvelle année, la Bourse de Séoul a rouvert. Une cérémonie de célébration du Nouvel an 2023 a été ainsi organisée ce matin à Yeouido, en présence de représentants du gouvernement et du secteur financier, dont le président de la Bourse de Séoul.Son Byung-doo a souligné lors de son discours qu’il se concentrerait cette année à résoudre le problème de la « décote coréenne », à savoir la sous-évaluation du marché boursier du pays du Matin clair. Il a ensuite fait le point sur les douze mois écoulés, en rappelant que « l’économie sud-coréenne a souffert des prix élevés, des taux d’intérêt historiquement hauts et d’un dollar fort ».De plus, Son a tenu à prévenir le monde financier local que 2023 ne sera pas une année facile, mais qu’il souhaitait en faire celle du rebond, le tout avec vigueur.Le patron de la Bourse de Séoul a ainsi présenté brièvement les moyens pour mener à bien ce projet. Il compte donc tout d’abord plancher sur la résolution de la décote coréenne, améliorer la pratique des dividendes et assouplir les réglementations d’entrée sur le marché sud-coréen pour les investisseurs étrangers entre autres.Par ailleurs, la première séance boursière de l’année n’a pas été un franc succès. A 15h30, heure de fermeture des cours, le Kospi, l’indice principal, perd 0,48 % et clôture ce lundi à 2 225,67 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, fait pire et cède 1,15 %. Il termine ainsi à 671,51 points.Enfin, sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 361,05 wons (+18,28 wons) et le dollar américain 1 272,60 wons (+8,10 wons).