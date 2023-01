Photo : YONHAP News

2023 commence de manière radieuse. Le soleil ne quitte plus le ciel sud-coréen depuis hier permettant aux habitants du pays du Matin clair de profiter de l’hiver. Même si un avertissement de vague de froid a été émis dans la partie centrale du territoire.Ce lundi, il a donc fait très beau dans le sud de la péninsule. Le thermomètre approchant les -10°C dans la matinée s’est ensuite réchauffé. Il a repassé la barre des 0°C sauf à Séoul et à Suwon. Daejeon a recensé 2°C, Daegu 4°C, Gangneung et Busan, respectivement dans le nord-est et le sud-est, ont enregistré 6°C. L’île méridionale de Jeju jouit d’une température très agréable pour la saison avec 10°C.Ce phénomène d’air froid devrait se répéter demain.