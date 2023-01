USNWR : la Corée du Sud, le 6e pays le plus influent au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est classée comme le sixième pays le plus puissant de la planète. C’est ce qu’a publié le 31 décembre dernier le magazine américain U.S. News & World Report (USNWR).Selon le classement, les Etats-Unis occupent la tête, suivis de la Chine, la Russie, l’Allemagne et le Royaume-Uni. La France et le Japon sont respectivement positionnés aux septième et huitième rangs. L’Ukraine, actuellement en guerre avec la Russie, figure à la 14e place.L’USNWR a expliqué, à propos du pays du Matin clair, que son économie basée sur la technologie de pointe et des services était un exemple du succès de l’investissement des capitaux étrangers. Et d’ajouter que connaissant une croissance et la baisse de la pauvreté depuis les années 1960, la Corée du Sud est désormais devenue une des puissances économiques mondiales.Pour effectuer cette évaluation, le mensuel américain a pris en compte six éléments dont l’influence économique, celle politique, les exportations et l’alliance internationale.Séoul a obtenu de bonnes notes dans l’influence économique (79,8/100), les exportations (84) et la puissance militaire (79,1), mais les points liés au dirigeant (22,5) et à l’influence politique (48,6) étaient relativement bas.Le classement se base sur une enquête réalisée entre avril et juillet dernier auprès de 17 000 personnes issues de 85 pays.