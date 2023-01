Rolling Stone : IU et Jungkook figurent parmi les 200 meilleurs chanteurs de l’Histoire

Photo : YONHAP News

Deux sud-Coréens, IU et Jungkook, figurent dans la liste des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps du magazine américain Rolling Stone. Ce dernier a établi le classement en recueillant les opinions de ses employés et des chroniqueurs sur les artistes de ces dix dernières décennies.IU s’est classée au 135e rang. Le périodique a indiqué que depuis son hit « Good Day » en 2010, elle est devenue l'une des chanteuses les plus appréciées de la musique sud-coréenne. Et d’expliquer que sa large gamme de voix, sa transmission puissante des émotions et sa polyvalence lui ont permis de passer facilement de la bossa nova à la pop de chambre des années 1990, et du jazz à la ballade.Jungkook, quant à lui, a occupé la 191e place. Toujours selon Rolling Stone, le plus jeune membre des Bangtan Boys possède une longue liste de talents. Et il est connu pour son côté travailleur et humble bien qu’il ait connu un succès phénoménal à un très jeune âge.En tête du palmarès, on retrouve Aretha Franklin, la première femme à avoir été intronisée au Rock'n'roll Hall Of Fame, le temple du rock, en 1987. Derrière elle, figure Whitney Houston, la reine de la pop.