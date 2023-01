La manifestation des personnes en situation de handicap dans le métro se poursuit

Photo : YONHAP News

L’association Solidarité contre la discrimination des handicapés (SADD) a de nouveau organisé aujourd’hui sa manifestation dans le métro. Hier, premier lundi de la nouvelle année, elle avait repris cette activité suspendue il y a 13 jours. Ses revendications sont entre autres d’augmenter le budget alloué aux droits des personnes en situation de handicap et d’assurer leur droit à la mobilité.Aujourd’hui dès 8h du matin, les militants ont pris le métro à la station Université des femmes Sungshin. Après être descendus au Parc culturel et historique de Dongdaemun, ils ont essayé de remonter dans les rames, mais leur mouvement a été entravé par le personnel de Seoul Metro. Les manifestants sont restés sur les quais, demandant de les laisser monter dans les wagons.Alors qu’auparavant, les contestataires bloquaient les portes du métro avec leur fauteuil roulant, cette année, ils tentent donc de s'engager dans les wagons en retardant la circulation d’au moins cinq minutes. Les agents de la sûreté ferroviaire, eux, les empêchent à chaque fois de mener cette action, ce qui a entraîné hier soir des conflits physiques.Hier, la compagnie nationale du transport de Séoul a fait circuler 13 métros sans s’arrêter à la station Samgakji, lieu de la manifestation. Les militants ont quitté cette station à 22h, 13 heures après leur rassemblement.Seoul Metro a porté plainte contre l’association pour demander des dommages et intérêts. Néanmoins, le tribunal lui a proposé le mois dernier d’installer des ascenseurs dans 19 stations d’ici 2024 à condition que la SADD interrompe ses manifestations. Il a aussi ordonné à l’association de verser 5 millions de wons, ou 3 600 euros, au plaignant à chaque fois qu’elle provoque un retard de plus de cinq minutes.La SADD entend accepter cette proposition, mais le maire de Séoul Oh Se-hoon l’a refusée pour poursuivre son principe de tolérance zéro.