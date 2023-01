Pyongyang souligne l’importance des décisions de la réunion plénière du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le pouvoir a demandé aux habitants d’atteindre absolument de nouveaux objectifs fixés lors de l’assemblée plénière du Parti des travailleurs, convoquée du 26 au 31 décembre, et de suivre les instructions du leader suprême et du parti.Une telle demande a été formulée par le biais du Rodong Sinmun. Dans un article publié aujourd’hui, le journal officiel du régime nord-coréen a salué les enjeux des décisions prises au cours de la récente réunion, en les qualifiant d’un « tournant important qui a redonné du courage et du dynamisme à la lutte irréductible du peuple ».Le quotidien écrit également que tous les nord-Coréens sont très excités à la nouvelle de l’organisation de l’assemblée plénière du parti, qui les a « éclairés sur les orientations les plus scientifiques de l’avancée à enregistrer cette année ». Sans oublier de faire l’éloge du leadership courageux de Kim Jong-un.Par ailleurs, le média d’Etat a largement énuméré les mesures discutées lors de la réunion, mais ne fait pas état des politiques de Pyongyang vis-à-vis de Séoul et de Washington.