Les exportations de produits agricoles et halieutiques atteignent 12 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Le montant des exportations de produits agricoles et halieutiques a dépassé la barre des 10 milliards de dollars pour la deuxième année de suite.Selon le ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le chiffre s’est élevé à 12 milliards de dollars l’an dernier, soit une hausse de 5,3 % en glissement annuel.La marchandise phare était le ramyeon, les nouilles instantanées, avec 765 millions de dollars, enregistrant un bond de 13,5 % par rapport à il y a un an.Les produits transformés à base riz ont progressé de 10,1 % pour atteindre 180 millions de dollars. Ce phénomène s’explique notamment grâce à la popularité du riz cuit a la vapeur instantané et du tteokbokki, les bâtonnets de riz à la sauce pimentée, aux Etats-Unis et en Europe.En ce qui concerne les feuilles d’algue séchées, une des entreprises exportatrices a enregistré 100 millions de dollars de ventes pour la première fois. Mais, la somme totale des expéditions a reculé de 5,4 % avec 655 millions de dollars.Enfin, les ventes des légines antarctiques, un poisson pêché au pôle Sud, ont doublé. Elles sont appréciées notamment aux USA et en Chine comme ingrédient de luxe.