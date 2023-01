Le pouvoir promet de stabiliser le prix du panier de course pour Seollal

Photo : YONHAP News

A trois semaines de Seollal, la fête du Nouvel an lunaire, le camp du pouvoir a décidé de limiter la hausse des prix.Lors d’une réunion tenue aujourd’hui pour étudier les mesures à prendre à cet effet, les représentants du gouvernement et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont promis de faire en sorte que cette fête ne soit pas placée sous le signe de la sobriété en dépit de la récession économique.A ce propos, le chef du Comité politique du PPP a exhorté l’exécutif à offrir sur le marché un maximum de biens les plus consommés à Seollal, et ce bien sûr afin de stabiliser leurs cours. Sung Il-jong a également promis de minimiser le coût du panier d’épicerie en proposant notamment des bons permettant d’acheter à un tarif réduit des produits agricoles, halieutiques et d’élevage et en essayant de convaincre les enseignes de distribution de baisser elles aussi leur prix.Le député du parti conservateur a précisé que l’un des coupons de ce type, appelé « Onnuri », et utilisé sur les marchés traditionnels et aux petits commerces, serait émis pour une valeur totale de 4 000 milliards de wons, soit quasiment 3 milliards d’euros, en papier comme sur mobile.Les foyers modestes ne sont pas oubliés eux non plus. Sung s’est engagé à les aider à payer notamment leurs factures d’énergie comme l’électricité et le gaz.Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances Bang Ki-sun, présent à la conférence, a annoncé que le gouvernement allait dévoiler demain une panoplie de mesures en ce sens.