Séoul a autorisé une aide humanitaire de plus de 5 milliards de wons à Pyongyang en 2022

Photo : YONHAP News

L’an dernier, Séoul a donné son feu vert aux ONG qui aident les habitants nord-coréens pour expédier vers le Nord une assistance humanitaire d’une valeur totale de 5,5 milliards de wons, soit un peu plus de 4 millions d’euros, dans 12 projets. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Réunification.D’après un de ses responsables, la dernière livraison autorisée en date remonte à décembre et son montant s’élève à quelque 300 millions de wons, l’équivalent de 220 000 euros.L’officiel a précisé que le gouvernement sud-coréen avait approuvé un à trois envois selon les mois, mais qu’en janvier, mai, juin et juillet, aucune autorisation n’avait été accordée.Ces organisations non gouvernementales, si elles souhaitent fournir une aide humanitaire au pays communiste, sont obligées d’obtenir le consentement du ministère. A chaque début de mois, celui-ci annonce le nombre de projets validés et la somme qu’ils représentent, sans faire état pour autant des noms des ONG concernées, ni de la nature des biens à livrer.