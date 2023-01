La KFTC décide d’infliger à Tesla une amende de 2,8 milliards de wons

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a finalement décidé des sanctions à imposer à Tesla pour ses publicités exagérées. Son gendarme de la concurrence, la KFTC, infligera au constructeur américain de voitures électriques une amende d’environ 2,8 milliards de wons, soit un peu plus de 2 millions d’euros.Selon le régulateur, sur son site web en coréen, la société a donné de fausses informations sur le kilométrage de certains de ses modèles, indiquant que ceux-ci sont capables de parcourir plus de 528 kilomètres grâce à une seule charge. Une distance maximale qui est pourtant possible seulement à température ambiante et lors d’une circulation en centre-ville, et non pas dans toutes les conditions. De fait, cette autonomie n’est pas atteinte à basse température.Tesla a également expliqué que ses véhicules peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres sur une recharge de 15 à 30 minutes, sans avoir fait part du type de ses bornes.Dans le même temps, la KFTC a décidé d’ordonner à la firme américaine de revenir sur ses deux mesures qui pénalisent les consommateurs. Il s’agit de faire payer 100 000 wons, environ 75 euros, à ceux qui annulent la commande d’achat et d’empêcher de se rétracter en ligne.