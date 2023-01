Yoon Suk-yeol préside le premier conseil des ministres de l’année

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni aujourd’hui le premier conseil des ministres de l’année. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de promettre une nouvelle fois de corriger les différents vices de la société et de mener les trois réformes emblématiques de son quinquennat : celles du travail, de l’éducation et des retraites.Le chef de l’Etat a d’emblée demandé à chaque ministère d’élaborer ses plans d’action et ses feuilles de route pour les concrétiser et de le tenir au courant régulièrement de l’état de leur exécution.Yoon s’est aussi engagé à ne pas compter ses efforts pour faire redécoller l’économie nationale, en dopant en particulier les exportations dont elle dépend largement, et en développant les technologies et les industries de pointe.Le dirigeant a également rappelé que cette année, l’Agence spatiale sud-coréenne allait voir le jour, avant d’exhorter tous les ministères de conjuguer tous les moyens pour sa création réussie. Pour lui, les technologies stratégiques de demain contribuent au renforcement de la compétitivité nationale.Dans un briefing écrit diffusé à la fin de la réunion, le porte-parole adjoint de la présidence Lee Jae-myoung a fait savoir que le président Yoon avait annoncé ne pas avoir l’intention de procéder à un remaniement ministériel pour le moment. Précédemment, il avait été évoqué la possibilité que certains de ses ministres soient remplacés au début de l’année.