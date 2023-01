COVID-19 : un arrivant de Chine sur 5 testé positif hier

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recommencé hier à durcir à son tour ses restrictions sanitaires pour les voyageurs venant de Chine, où l’épidémie de COVID-19 est hors de contrôle.Hier, un total de 1 052 personnes sont arrivées de l’empire du Milieu à l’aéroport d’Incheon. Les tests PCR immédiats sont obligatoires pour ceux qui entrent pour un séjour de moins de 90 jours. C’était le cas de 309 d’entre eux et 61 individus étaient porteurs du virus. Ils ont été transférés vers des centres d’isolement. Les autres ont pu quitter l’aéroport.Les ressortissants sud-coréens et les étrangers en provenance du continent chinois pour un long séjour doivent eux aussi se soumettre au test PCR, mais dans un délai de 24 heures au centre de santé publique de leur résidence.Autres mesures de lutte contre l’éventuelle propagation de l’épidémie. Il s’agit de suspendre la délivrance de visa de court séjour à l’ambassade et aux consulats sud-coréens basés en Chine jusqu’à la fin du mois, et ce à quelques exceptions près. Parmi elles, la présence aux obsèques et les missions officielles. De même, Séoul imposera, dès ce jeudi, un test négatif aux arrivants de ce pays, avant l’embarquement. Et les mêmes règles seront appliquées aux voyageurs au départ de Hong Kong et de Macao, et ce à partir de ce samedi.Dans ce contexte, en l’espace de 24 heures, 81 056 cas supplémentaires ont été répertoriés au pays du Matin clair, soit une baisse de près de 6 000 infections sur une semaine. Et 13 contaminations au nouveau sous-variant d'Omicron, de type XBB.1.5, y ont été détectées depuis le 8 décembre.