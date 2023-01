Météo : matinée plus froide mais toujours autant de soleil

Photo : KBS News

Le froid s’est quelque peu renforcé ce mardi, notamment dans le centre du territoire. Le thermomètre a une nouvelle fois flirté avec les -10°C dans plusieurs villes, dont Séoul, Suwon ou encore Daejeon. Dans le sud, il est passé dans le négatif à Busan et ses environs, à -2°C, et à -5°C à Gwangju.Dans l’après-midi, le mercure est retourné au-dessus de 0°C. Il affichait notamment cette valeur dans la capitale, 5°C à Daegu, 7°C à Gangneung et à Busan ou encore 10°C sur l’île méridionale de Jeju.Cependant, le froid ressenti au pays du Matin clair qui a été sec et le temps ensoleillé ont rendu la journée tout de même agréable. Aujourd’hui encore, le ciel a été totalement dégagé, sauf dans l’extrême sud-ouest, où les nuages ont joué les trouble-fêtes. Par ailleurs, de violences bourrasques de vent ont soufflé à Jeju.