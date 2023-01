Devises étrangères : hausse de plus de 7 milliards de dollars en décembre

Photo : YONHAP News

Les réserves de devises étrangères de la Corée du Sud ont augmenté en décembre. Selon les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK), les stocks du pays du Matin clair atteignaient 423,16 milliards de dollars, soit exactement 7,06 milliards de plus que le mois précédent, marquant une hausse pour le deuxième mois consécutif.Cette croissance s’explique par l'augmentation du dépôt en devises étrangères et des actifs autres qu’en monnaie américaine des organismes financiers.L'indice du dollar américain (DXY), mesurant la valeur du billet vert par rapport à six autres devises principales, a reculé de 2,8 % sur un rythme mensuel à 103,84. D’après la banque centrale sud-coréenne, les valeurs mobilières ont progressé de plus de 4 milliards de dollars pour s’élever à près de 370 milliards. Les sommes déposées ont augmenté elles aussi de 2,67 milliards de dollars à près de 29,4 milliards.A la fin du mois de novembre, la Corée du Sud était le neuvième plus grand détenteur de réserves de change de la planète. La Chine était toujours en tête de la liste avec plus de 3 000 milliards de dollars, suivie par le Japon avec plus de 1 000 milliards de dollars.