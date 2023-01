Maison blanche : Washington coordonne sa réponse avec Séoul face à la menace nucléaire nord-coréenne

Photo : YONHAP News

L’administration américaine a affirmé qu'elle poursuivait ses efforts coordonnés avec son allié sud-coréen pour faire face à la menace nucléaire de la Corée du Nord.Lors d'un briefing mardi, la porte-parole de la Maison blanche a déclaré que Washington et Séoul « ne discutent pas d'exercices nucléaires conjoints » et que « la Corée du Sud n'est pas une puissance nucléaire », en répondant à un journaliste qui lui demandait de clarifier les remarques tenues par le président Joe Biden la veille. Avant de préciser que, suite à leur rencontre au Cambodge en novembre dernier, ce dernier et Yoon Suk-yeol avaient demandé à leurs équipes respectives de planifier une réponse efficace et coordonnée à toute sorte de scénarios, y compris l'utilisation de l'arme nucléaire par le royaume ermite. Karine Jean-Pierre a ajouté que c'est là-dessus que les deux pays travaillent et que le numéro un sud-coréen a fait référence dernièrement.L’officielle américaine a en outre souligné que les USA étaient pleinement engagés dans leur alliance avec la Corée du Sud en mobilisant tous les moyens de défense pour assurer une dissuasion élargie.Le porte-parole du département d'Etat américain a lui aussi confirmé ces propos. Ned Price a affirmé que Washington avait promis à ses alliés, y compris Séoul d'assurer une dissuasion élargie à travers la mobilisation de toutes ses ressources, et que les dirigeants américain et sud-coréen avaient échangé sur ce point lors de leurs discussions au Cambodge. Il a ajouté que les deux leaders avaient ordonné de planifier une réponse conjointe efficace à une panoplie de scénarios y compris un recours à l'arme nucléaire par Pyongyang. Selon lui, les deux nations prennent au sérieux la dissuasion élargie et poursuivront leurs discussions à ce sujet.Interrogé sur une éventuelle divergence de vue avec Séoul sur la question des exercices nucléaires conjoints, Price a répondu que c'est au gouvernement sud-coréen que la question devrait être adressée, tout en précisant que les deux alliés sont sur la même longueur d'ondes concernant la dissuasion élargie.Pour rappel, la veille, le président américain Biden avait répondu « non » à la question d'un journaliste lui demandant si Séoul et Washington étaient en discussions sur des manœuvres nucléaires conjointes. Une réponse interprétée comme contredisant les propos tenus par Yoon lors d'une interview avec un média séoulien, selon lesquels les deux alliés « échangeaient sur le concept de planification et de manœuvre nucléaires conjointes en vue d’une dissuasion élargie efficace » et « Washington s’y montrait considérablement positif ».