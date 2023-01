Seollal : le ministère de l’Economie annonce des mesures pour stabiliser les prix

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé aujourd’hui des mesures pour stabiliser le prix du panier de course à l’approche de Seollal, la fête du Nouvel an lunaire qui tombe le 22 janvier.Tout d’abord, le gouvernement offrira sur le marché 208 000 tonnes de biens les plus consommés à Seollal, tels que des pommes, des poires, du bœuf, du porc et du calmar, jusqu’au 20 janvier. A cela s’ajouteront des réductions d’une valeur de 30 milliards de won, soit 22, 3 millions d’euros, et des coupons permettant d’acheter à un tarif réduit des produits agricoles, halieutiques et d’élevage.Ensuite, les frais de péages sur les autoroutes seront exemptés pendant les festivités pour alléger la charge des automobilistes. Les parkings des collectivités locales et des établissements publics seront également gratuits.Enfin, les foyers modestes pourront bénéficier d’un soutien financier pour leurs factures d’énergie comme l’électricité et le gaz. Les établissements d’aide sociale et les centre pour enfants recevront des aides allant jusqu’à un million de wons, à savoir environ 740 euros, pour le chauffage.