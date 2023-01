Drame d’Itaewon : l’enquête de la Police nationale n’accuse pas le ministère de l’Intérieur et la ville de Séoul

Photo : YONHAP News

L’équipe spéciale d’enquête de la Police nationale est arrivée à une conclusion provisoire sur le drame d’Itaewon lors des festivités d’Halloween : le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et la municipalité de Séoul ne sont pas responsables du mouvement de foule, mais la mairie de Yongsan, le commissariat de police et la caserne de pompiers du quartier devraient en assumer la responsabilité, selon la loi sur la gestion des catastrophes et de la sécurité.La loi en question stipule que le ministère élabore un plan de base pour le pilotage des désastres et de la sécurité à l’échelle nationale et que la ville de Séoul, les mégalopoles et les provinces s’en occupent juste pour leur région de manière globale. Toujours d’après celle-ci, les unités des collectivités locales, plus petites que les trois entités citées, prennent en charge la sécurité des habitants dans les arrondissements et dans les quartiers. Il est ainsi difficile d’assigner cet accident, qui a eu lieu dans le quartier d’Itaewon, au ministère ou à la ville de Séoul.L’arrêté municipal de Séoul ne stipule pas non plus son obligation et sa responsabilité de commandement et de soutien pour les incidents qui peuvent avoir lieu dans l’arrondissement de Yongsan. Il serait donc difficile d'accuser la municipalité du manque des contre-mesures.Par conséquent, l’enquête sera close avec les investigations sur les officiels jugés responsables de la bousculade mortelle, dont Park Hee-young, la maire de l’arrondissement de Yongsan, Lee Im-jae, l’ancien chef du commissariat de Yongsan, et Choi Seong-beom, le patron de la caserne de pompiers de Yongsan.